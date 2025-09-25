L’équipe des Gaulois volleyball est de retour dans la Ligue RSEQ D3 Nord-Est

L’an passé était la première de l’équipe des Gaulois masculine au volleyball avec plusieurs nouveaux joueurs dans l’aventure. Par ailleurs, cette première édition avait terminé la saison au 3e échelon.

Pour la présente campagne, une équipe plus expérimentée sera de la compétition. En effet, à la suite du camp de sélection qui vient de se terminer, les entraîneurs sont très positifs au sujet de la prochaine saison, puisqu’il y a plusieurs joueurs de deuxième année qui sont de retour et il y a aussi plusieurs nouvelles recrues.

L’équipe sera composée à la fois de joueurs du Campus de Montmagny et celui de La Pocatière.

« Le potentiel est là pour une saison à la hauteur des espérances », souligne l’entraîneur des Gaulois du Cégep de La Pocatière, Denis Journeault.

Le premier tournoi des Gaulois aura lieu à Sherbrooke le 18 octobre. L’équipe accueillera aussi un tournoi le 31 janvier.