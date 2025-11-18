Deux coureurs magnymontois se distinguent sur la scène nationale

Elliot Bélanger et Juliette Gagnon, tous deux natifs de Montmagny et représentant des Élans de Garneau, ainsi que des Gaulois du Cégep de La Pocatière, se sont distingués parmi les 114 athlètes dans chacune des deux catégories, soit masculine et féminine, en obtenant une 2e et 7e position au plus récent Championnat canadien collégial de cross-country tenu à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour pouvoir se qualifier à ce championnat canadien collégial, les athlètes ont dû participer à l’une des deux compétitions en début de saison, pour ensuite aller au championnat de conférence en devant absolument terminé parmi les 110 premières personnes pour avoir une place aux provinciaux. Ainsi, en terminant parmi les 15e premiers coureurs au niveau individuel, Elliot et Juliette se sont qualifiés automatiquement pour la course à l’Île-du-Prince-Édouard. « Ça s’est super bien passé, je suis parti conservateur comme il le fallait, car c’est vraiment le parcours le plus difficile que j’ai fait de ma vie, confie Elliot Bélanger. 150 mètres de dénivelé pour huit kilomètres c’est quand même assez intense, puis il y avait beaucoup de boues. J’ai été capable de finir rapidement en allant chercher des positions à la fin. La gestion de course a été parfaite. » De son côté, malgré les conditions défavorables causées par la pluie, Juliette Gagnon est aussi « très contente de sa performance », en s’étant fixé l’objectif de terminer parmi les dix premières positions. Par ailleurs, le Club d’athlétisme Lavironde était très bien représenté lors de cette compétition collégiale, alors qu’en plus d’Elliot Bélanger et de Juliette Gagnon qui ont terminé en 2e et 7e position avec un « pace » de 3:12 et de 3:58, Iris Munger et Lauralie Jean ont respectivement obtenu une 44e et 53e position chez les femmes.

Une préparation ardue

Juliette Gagnon a commencé la course sous une forme compétitive il y a seulement deux ans en rejoignant les rangs du Club Lavironde et ceux des Gaulois du Cégep de La Pocatière en étant étudiante au campus de Montmagny. Quant à lui, Elliot Bélanger pratique la course depuis longtemps et durant ses années, il a participé à trois championnats collégiaux canadiens de cross-country et même à une course internationale en Serbie, en plus d’être le capitaine des Élans pour sa dernière année au collégial. « Oui, je suis dans les meilleurs au Canada, mais il y a toujours quelqu’un meilleur que toi. Partout dans le monde, il y a des coureurs qui font de meilleurs temps que toi, alors il y a toujours quelqu’un que tu peux aller chercher pour courir un peu plus vite que lui et c’est sans fin finalement. Il y a toujours une motivation pour t’améliorer. [...] Mon but c’est vraiment que tout le monde se sentent bien et que tous aient du plaisir à venir à l’entraînement », souligne Elliot Bélanger. Ainsi, pour faire partie de l’élite de leur sport à leur âge, les deux athlètes magnymontois mettent les bouchées doubles chaque semaine pour pouvoir obtenir un tel résultat sur la scène canadienne. « C’est sûr que je m’entraîne à longueur d’année et surtout depuis le début de la saison de cross-country, ce sont des entraînements faits pour ça, comme ceux cold, dans les sentiers, etc. Il y a aussi l’alimentation, l’hydratation et le repos qui sont bénéfiques », explique Juliette Gagnon.

Une carrière universitaire

Alors qu’Elliot et Juliette sont à leur dernière année au niveau collégial, ils ont déjà reçu des offres de certaines universités pour poursuivre leur carrière dans la course. « Mon but c’était de me faire voir pour me faire recruter par une université pour la saison prochaine, confie Juliette Gagnon. J’ai quand même eu quelques offres de certaines universités, alors après ça va dépendre du programme que je choisis. [...] C’est sûr que je continue à l’université, mais je n’ai pas fait mon choix encore, raconte le capitaine des Élans. J’examine mes options, je vais aller voir aux États-Unis ce que ça peut faire là-bas. Il y a aussi l’Université Laval que je connais bien et qui est proche. » Par ailleurs, Elliot a tenu à souligner l’apport de son entraîneur avec les Élans de Garneau qui a remporté le titre d’entraîneur de l’année au Canada. « C’est un coach tellement exemplaire. C’est un passionné au niveau de l’entraînement avec ses recherches, puis au niveau humain. C’est quelqu’un qui est super à l’écoute de ses athlètes, il est fixé sur la santé mentale et non uniquement sur la performance », ajoute-t-il.

Direction London