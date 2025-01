L’Everest aspire à un meilleur sort pour la seconde moitié de saison

« On espérait mieux, mais au vu des circonstances, comme lors de la dernière fin de semaine où l’on a joué un calendrier serré avec plusieurs matchs contre des équipes fortes en peu de temps, nous avons tout de même réussi à bien compétitionner jusqu’à la fin et à remporter un duel sur la route. C’est sûr qu’on aimerait être plus haut dans le classement et nous avons des matchs en main, mais nous sommes sur la bonne voie. L’équipe travaille très fort pour grimper dans le classement et viser les séries éliminatoires », mentionne le vice-président administratif de l’Everest, Daniel Boulet. Tout comme le mot employé par l’organisation montréalaise, la troupe de Simon Labrecque est actuellement dans le “mix” pour se qualifier pour les matchs suicide, qui détermineront les équipes qui prendront part aux séries éliminatoires. Les six premières équipes du circuit Figsby sont assurées de participer aux séries, tandis que les équipes classées de la 7e à la 10e position devront passer par la ronde des matchs suicide pour se tailler une place à la danse du printemps.

Une dernière journée de transactions mouvementée

Le 10 janvier dernier marquait la date limite des transactions dans la Ligue Junior AAA du Québec (LHJAAAQ). L’Everest a ainsi acquis l’attaquant Rémy Guy en provenance des Patriotes du Cégep Saint-Laurent, ainsi que le défenseur Sébastien Jobin, qui évoluait avec les Lions du Collège St-Lawrence. Par ailleurs, Simon Labrecque a échangé un choix de 5e ronde aux Prédateurs de Joliette contre le défenseur Kyle Bordeleau, qui était avec l’équipe lors de la saison 2023-2024. Le directeur général a également conclu une transaction interligue avec les Rapids de Grand Falls, envoyant le vétéran défenseur Mathieu Martel en échange de frais de développement de joueur. L’ex-défenseur de Montmagny souhaitait terminer sa carrière avec l’un de ses amis dans les Maritimes. Daniel Boulet se dit satisfait du travail accompli par l’organisation lors de cette journée de transactions. « Je crois que le staff a fait un excellent travail en acquérant quelques joueurs d’extérieur. Du côté des départs, ça fait partie du hockey et il faut l’accepter. Nous sommes une équipe assez jeune, avec seulement quatre joueurs de 20 ans, ce qui est très prometteur pour l’avenir. »

Des vétérans qui performent à plein régime

L’Everest peut compter sur plusieurs gros canons offensifs pour mener l’attaque. Le vétéran Félix Riverin occupe désormais le 11e rang des meilleurs pointeurs du circuit avec

48 points en 31 matchs. Lors de la dernière fin de semaine, il a amassé neuf points en trois rencontres. De leur côté, Dan Chrétien et Serein Ntibashoboye sont classés respectivement 21e et 22e, avec 41 points chacun. Ces vétérans jouent un rôle clé dans la culture que l’organisation souhaite bâtir, ajoute Daniel Boulet. « Les vétérans, comme Félix Riverin et Dan Chrétien, sont des joueurs qui sont avec nous depuis longtemps. Quand ces joueurs-là passent trois ou quatre saisons dans l’organisation, c’est un atout précieux, car cela crée des habitudes et les jeunes, qui les voient agir les prennent pour modèles. »

L’assistance en hausse à l’aréna de Montmagny

Grâce aux succès de l’an dernier, qui ont mené l’équipe jusqu’à un match numéro sept en finale devant une foule impressionnante à Montmagny, l’Everest continue de récolter les fruits de cette réussite au cours de la présente saison, affirme Daniel Boulet. « Les séries de l’an dernier ont attiré beaucoup de monde à l’aréna. Cette année, nous enregistrons une hausse de plus de 25 % de l’assistance depuis le début de la saison. C’est une excellente nouvelle, les gens de la région ont vu le calibre de jeu que nous offrons et cela se reflète au niveau des spectateurs. » Malgré ces succès, l’organisation est toujours à la recherche de nouveaux commanditaires et partenaires pour maintenir sa stabilité financière. « On est en bonne position, mais le junior AAA, ça nécessite de gros budgets. Même si nous avons eu de bonnes assistances l’an dernier et réalisé une année positive, nous n’avons pas battu de records financiers. Il faut donc rester vigilants, mais dans l’ensemble, ça va bien », conclut Daniel Boulet.

Dernière ligne droite avant les séries éliminatoires