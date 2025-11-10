L’Everest divise les honneurs dans ses deux matchs

Un programme double attendait les Sudcôtois, alors qu’ils ont vaincu les Rangers de Montréal à domicile au compte de 5-1 pour le match du Jour du Souvenir, vendredi, puis la troupe à Raphaël St-Laurent s’est inclinée dans un duel hautement offensif sur la route, dimanche, contre les Panthères de Saint-Jérôme par la marque de 8-7.

D’abord contre les quatrièmes au classement, soit les Rangers de Montréal, les Sudcôtois ont ouvert la marque par l’entremise de Joey Pelletier en avantage numérique pour son septième de la saison. Quelques secondes plus tard, les locaux ont ajouté à leur avance, alors que Zacharie Lessard a inscrit son premier de la saison. En fin de deuxième vingt, Olivier Flageole a imité son coéquipier Zachary Lessard en enfilant lui aussi son premier de la campagne pour l’Everest, puis deux minutes après, Tommy Bouchard a inscrit son quatrième de la saison, et ce, lors d’un avantage numérique pour porter la marque à 4-0 en faveur des Sudcôtois après deux périodes. Lors du dernier tiers, le vétéran de l’Everest, Xavier Fournier a ajouté à l’avance des siens avec un troisième filet en avantage numérique pour enfiler déjà son 11e de la campagne. Malgré tout, les Rangers ont enlevé le blanchissage à Alexandre Lauzier, alors que Massimo Luigi Tirone a inscrit son 15e. Dans la victoire, Alexandre Lauzier a arrêté 29 des 30 tirs qu’il a reçus, puis l’avantage numérique de l’Everest a excellé avec une performance de trois buts en cinq occasions.

De retour sur la route