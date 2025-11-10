L’Everest divise les honneurs dans ses deux matchs

Un programme double attendait les Sudcôtois, alors qu’ils ont vaincu les Rangers de Montréal à domicile au compte de 5-1 pour le match du Jour du Souvenir, vendredi, puis la troupe à Raphaël St-Laurent s’est inclinée dans un duel hautement offensif sur la route, dimanche, contre les Panthères de Saint-Jérôme par la marque de 8-7.
D’abord contre les quatrièmes au classement, soit les Rangers de Montréal, les Sudcôtois ont ouvert la marque par l’entremise de Joey Pelletier en avantage numérique pour son septième de la saison. Quelques secondes plus tard, les locaux ont ajouté à leur avance, alors que Zacharie Lessard a inscrit son premier de la saison.
En fin de deuxième vingt, Olivier Flageole a imité son coéquipier Zachary Lessard en enfilant lui aussi son premier de la campagne pour l’Everest, puis deux minutes après, Tommy Bouchard a inscrit son quatrième de la saison, et ce, lors d’un avantage numérique pour porter la marque à 4-0 en faveur des Sudcôtois après deux périodes.
Lors du dernier tiers, le vétéran de l’Everest, Xavier Fournier a ajouté à l’avance des siens avec un troisième filet en avantage numérique pour enfiler déjà son 11e de la campagne. Malgré tout, les Rangers ont enlevé le blanchissage à Alexandre Lauzier, alors que Massimo Luigi Tirone a inscrit son 15e.
Dans la victoire, Alexandre Lauzier a arrêté 29 des 30 tirs qu’il a reçus, puis l’avantage numérique de l’Everest a excellé avec une performance de trois buts en cinq occasions.
À la suite de sa victoire à domicile, l’Everest a repris la route en se rendant à Saint-Jérôme pour affronter les deuxièmes au classement du circuit Figsby, soit les Panthères.
Dans un match axé sur l’offensive, les locaux ont ouvert la marque avec moins d’une minute de jeu de joué, mais l’Everest a aussitôt répliqué par l’entremise de Tommy Bouchard. Quelques instants plus tard, Anthony Hamelin a donné l’avance aux Sudcôtois avec son septième. Malgré tout, les Panthères ont enfilé trois autres buts pour se donner une avance de 3-2.
En fin de période, Victor Poulin a nivelé le pointage en avantage numérique avec son huitième, mais les locaux ont ajouté deux autres filets pour terminer le premier vingt avec une avance de 5-3.
Lors de la période médiane, l’Everest a concédé le premier filet, mais a ensuite enfilé trois buts consécutifs, dont deux en avantage numérique. En effet, Tommy Bouchard a complété son doublé et Antoine L’Italien son neuvième de la campagne. Quant à lui, Mathieu Bêty a enfilé son deuxième de la saison, alors qu’après deux périodes, le duel était à égalité au compte de 6-6.
Malgré tout, l’adversaire a débuté le dernier tiers avec une poussée de deux filets. Or, Victor Poulin a complété son doublé en avantage numérique en fin de période pour donner espoir à son équipe, mais en vain.
Dans la défaite au compte de 8-7, l’Everest a enfilé quatre buts en six occasions en avantage numérique et Alexandre Lauzier a arrêté 32 des 40 tirs dirigés vers lui.
Avec un gain et une défaite durant la fin de semaine, l’Everest pointe désormais au sixième échelon du circuit Figsby avec un dossier de huit victoires, huit défaites, une défaite en prolongation et deux en tirs de barrage pour 19 points.