Le Pavage Jirico solidifie sa première position au classement général

Les Hunters ont réussi à s’inscrire à la marque en premier au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, mais l’attaquant du Pavage Jirico, Julien Hébert, a nivelé le pointage quelques secondes plus tard avec son huitième de la campagne.

Dès les premiers instants du second vingt, Darius Gibson a redonné l’avance aux Hunters avec un filet en avantage numérique, mais Julien Hébert a encore une fois ramené les deux équipes à la case de départ en complétant son doublé. Par la suite, Édouard Ouellet et Nicolas Lamarre ont ajouté deux autres buts, dont un en avantage numérique, pour donner l’avance au Pavage Jirico au compte de 4-2.

En fin de match, Nicolas Lamarre a lui aussi complété son doublé pour enfiler son 10e de la saison.

Grâce à cette victoire au compte de 5-2, le Pavage Jirico a maintenant un dossier de huit victoires, deux défaites, une en prolongation et une autre en tirs de barrage pour un total de 18 points en 12 parties. Saint-Jean-Port-Joli a un match en main et un point de plus que les deuxièmes, soit le Familiprix de Saint-Joseph.

Le Décor Mercier s’incline dans un duel offensif

Alors que le Décor Mercier de Montmagny recevait la visite des Plastiques Moore de Saint-Damien à l’aréna de Montmagny, le vendredi 12 décembre dernier, les locaux ont ravi les 235 spectateurs en enfilant le premier filet de la joute, par l’entremise de Justin Bernier pour son sixième de la campagne.

Malgré tout, les Plastiques Moore ont enchaîné avec trois buts coup sur coup, gracieuseté de Christopher Sénéchal, Jean-Maxime Bond et Maxime Aubin.

En début de second vingt, François Gagnon a fait scintiller la lumière rouge pour combler l’écart à un seul but en enfilant son neuvième de la saison, mais les visiteurs ont encore une fois répliqué avec deux filets pour prendre l’avance au compte de 5-2. En milieu de période, Justin Bernier a inscrit son deuxième de la partie pour combler quelque peu l’écart.

Malgré ces efforts des Magnymontois, les Plastiques Moore ont ajouté trois autres filets en troisième période pour s’emparer de la victoire au compte de 8-4. Alexandre Larouche a tout de même réussi à marquer un but en avantage numérique lors du dernier tiers.

Dans la défaite, Antoine Coulombe a arrêté 29 des 37 tirs qu’il a reçus, tandis que Justin Bernier et Alexandre Larouche ont respectivement connu une soirée de quatre et de trois points pour le Décor Mercier.

Le prochain duel des Magnymontois est prévu pour le vendredi 19 décembre à 20h30, alors qu’ils recevront la visite du Pavage Jirico. Le lendemain, les deux rivaux s’affronteront une seconde fois, mais cette fois-ci du côté de Saint-Jean-Port-Joli à 20h00.