L’Everest conclut sa fin de semaine sur la route avec une victoire à Gatineau

Un total de seulement quatre pénalités a été décerné dans la partie pour les deux équipes. Quant à lui, Alexandre Lauzier a accordé cinq buts sur 19 lancers, alors que son vis-à-vis Mathys Routhier a arrêté 38 des 40 tirs qu’il a reçus.

Lors du second vingt, les Sudcôtois ont repris du poil de la bête en nivelant le pointage dès le début de la période, gracieuseté d’Elliot Labonté et d’Anthony Hamelin avec leur quatrième et huitième de la campagne. Or, les locaux ont répliqué avec trois buts lors du reste de la partie, dont un en avantage numérique, pour s’emparer de la victoire au compte de 5-2.

Dans le premier duel, le Titan a coupé les jambes de l’Everest dès le départ avec deux buts coup sur coup en l’espace de sept secondes par l’entremise d’Evan Courtois et de Zachary Brousseau.

Direction Gatineau

L’Everest tentait de sauver sa fin de semaine en affrontant les avant-derniers au classement, soit les Flames de Gatineau, au Centre sportif Buckingham.

L’ancien gardien de l’Everest, Émile Pagé, gardait les buts pour l’adversaire, mais ça n’a pas empêché le vétéran de la Côte-du-Sud, Victor Poulin, d’inscrire le premier filet.

Dès le début du second vingt, les locaux ont répliqué par l’entremise de Zachaël Mongeon, mais Matthias Laflamme a redonné l’avance à son équipe en fin de période avec son cinquième de la campagne.

En fin de match, les Flames ont écopé de deux pénalités, ce qui a permis à Victor Poulin d’inscrire son deuxième de la partie, et ce, lors d’un avantage numérique, pour donner la victoire à son équipe au compte de 3-1.

Dans la victoire, Alexandre Lauzier a bien paru devant la cage des siens avec 30 arrêts et un pourcentage d’efficacité de 0.968.

Par ailleurs, avec ce gain, la troupe de Raphaël St-Laurent occupe toujours le septième échelon du circuit Figsby avec une fiche de 13 victoires, 13 défaites, une en prolongation et deux en tirs de barrage pour 29 points. L’Everest a maintenant deux points de retard sur les Prédateurs de Joliette, qui occupent le sixième échelon.

Le prochain match de la Côte-du-Sud est prévu pour le samedi 20 décembre au Colisée de Laval contre le Prime. Par la suite, l’Everest sera de retour à la maison le dimanche 21 décembre pour affronter les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches à 14 h 00.