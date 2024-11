L’Everest s’amuse face à Princeville

L’Everest de la Côte-du-Sud a eu une soirée facile, vendredi, face au Titan de Princeville. Les hommes de Simon Labrecque ont infligé une neuvième défaite par plus de dix buts cette saison aux Princevillois en l’emportant 12-0 à l’aréna de Montmagny.

Le pilote sudcôtois avait préparé ses hommes de la même manière que les autres matchs. « Je craignais que les gars tombent dans la facilité à cause de la fiche de Princeville, mais je trouve qu’on a eu un match mature. On n’est pas tombé là-dedans. On a eu de bonnes habitudes », a souligné d’entrée de jeu, Simon Labrecque. Les 20 défaites consécutives du Titan n’ont pas eu d’effets sur l’Everest. Les Magnymontois ont pris une avance de cinq buts dès le premier tiers. Félix Lavallée a entre autres marqué son premier dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec.

Les favoris de la foule ont continué à remplir le fond du filet avec trois buts dans le deuxième tiers et quatre autres en dernière période. Thomas Bégin, Mathieu Martel, Félix Riverain et Xavier Fournier ont, tous les quatre, été impliqués sur trois buts de l’Everest.

Blanchissage de Charles Dumais

Du crédit doit être rendu au cerbère des Magnymontois. En plus de repousser l’ensemble des 23 tirs de Princeville, il a été la bougie d’allumage du festival offensif tôt dans la rencontre. « En début de match, on était peut-être un petit peu sur les talons. À certains moments, Princeville a eu les meilleures opportunités pour commencer le match. Charles a fait un bel arrêt sur le bout de la jambière. Ça nous a permis d’aller chercher le premier but », a salué le pilote de l’Everest.

Avec une avance importante après 20 minutes de jeu, Simon Labrecque a pu laisser davantage de temps de glace aux recrues qui sont moins utilisées lors des matchs plus serrés, permettant ainsi à ces derniers de noircir la feuille de pointage. « On a donné de la glace aux jeunes. Félix Lavallée, deux points. Dallaire, deux points également. Nadeau a marqué un but. Ça faisait quelques matchs qu’il ne jouait pas. C’est le fun de voir les jeunes, contribuer comme ça dans un match et on voit leur progression à ce niveau-là. »

Sur une bonne lancée

Avec un début de saison non souhaité et influencé par des blessures chez certains joueurs, la troupe de Simon Labrecque est présentement sur le droit chemin. Dans les cinq dernières rencontres, elle s’est inclinée à une seule reprise, dans une joute atteignable, selon l’entraîneur-chef. L’Everest se place maintenant au huitième rang du circuit Figsby avec 22 points avec quelques matchs en main.

Les Sudcôtois auront un bon défi devant eux dimanche. Ils seront en visite à Saint-Jérôme pour y affronter les quatrièmes au classement, les Panthères. L’Everest avait eu le dessus 4-3 à Montmagny dans plus tôt au mois de novembre. Ils devront faire sans deux éléments réguliers. La saison de Victor Poulin est terminée. Il devra être opéré à l’épaule dans la prochaine semaine. Quant à Mika Audibert, il a purgé un seul match d’une suspension de cinq rencontres pour avoir donné un coup de patin lors de la rencontre face à l’Indigo de Granby le 17 novembre dernier.