L’Islet conserve son titre de champion en Biathlon

Les Cadets de la marine J.E Bernier de L’Islet participaient le 22 et 23 février dernier au Championnat provincial cadet de Biathlon qui se déroulait à Valcartier. Pour une deuxième fois en deux ans, ils ont décroché le titre de champions par équipe.

Les cadettes Violaine Pellerin et Mélisande Lavergne sont celles qui sont montées sur le podium après avoir relevé le défi. Les deux biathlètes ont obtenu un tir parfait de 20/20 et réalisé un temps combiné de 52 minutes 23 secondes pour couvrir les 9km du parcours, soit une minute devant leurs plus proches rivales.

Magellan Bernier, Vincent Boulet, Noah Thibault, Samian Robin et Jacob Robin ont également représenté L’Islet lors de l’événement.

Rappelons que le biathlon est une discipline olympique qui combine le tir de précision et le ski de fond. Les cadets de L’Islet s’entrainent au Club sportif Appalaches. Cette année, plus de 180 de partout au Québec ont participé à la compétition provinciale.