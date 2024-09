La Grande Marche revient à Montmagny le 19 octobre

La Ville de Montmagny sera à nouveau l’hôte de la Grande Marche le 19 octobre prochain à 13 h. Le point de départ sera toujours le point de départ et d’arrivée du circuit de 5 km. Les Magnymontois et les gens des environs sont donc invités à se joindre à cette initiative qui vise à promouvoir les saines habitudes de vie et les bienfaits de l’activité physique.

Afin de faciliter l’organisation de l’événement, il est demandé de s’inscrire via le site de la Ville de Montmagny. Il est aussi possible pour ceux qui souhaiteraient être bénévoles de partager son intérêt au même endroit avant le 6 octobre.

Le comité organisateur de l’événement est composé de la Ville, de la Société de développement économique, des Enfants d’cœur et du Groupe de médecine familiale de Montmagny.

Rappelons qu’à l’échelle nationale, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le Grand défi Pierre Lavoie unissent leur force pour sensibiliser les Québécois(es) à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie depuis 10 ans. La Grande marche est donc un évènement prescrit par les médecins de famille pour promouvoir l’importance et l’efficacité de la pratique de l’activité physique dans la prévention d’un important nombre de maladies. Elle est gratuite, ouverte à l’ensemble de la population et se tient simultanément sur trois jours, dans plus de 100 villes au Québec.