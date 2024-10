Les 5 et 6 octobre derniers, la Société des amateurs de chasse de Montmagny (SACOMM) a organisé ses journées de chasse spécialement dédiées à la relève et aux femmes. Cet événement, qui s’est déroulé sur le territoire de la ZEC de l’Oie blanche de Montmagny, a permis aux jeunes de moins de 18 ans et aux femmes de tout âge de s’initier à la chasse aux oiseaux migrateurs dans un cadre sécuritaire et encadré.

Accompagnés de bénévoles expérimentés, les participants ont eu l’occasion de vivre une expérience enrichissante en pleine nature, tout en développant leurs compétences en chasse. En plus de l’activité principale, plusieurs d’entre eux ont également pu s’exercer au tir au pigeon d’argile, une activité très populaire qui a ajouté une dimension ludique à la journée.

L’association annonce d’ailleurs que l’événement sera de retour l’an prochain. Les inscriptions, gratuites, sont ouvertes toute l’année pour ceux qui souhaitent participer à cette aventure. (LOB)