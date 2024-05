La Tournée des Vainqueurs, de l’activité physique pour une bonne cause

Les participants de la Tournée des Vainqueurs auront le choix parmi trois parcours cyclistes de 40, 70 et 100 km qui traversent les municipalités des MRC de L’Islet et de Montmagny. Le point de départ et le grand lieu de rassemblement sera l’École secondaire Louis-Jacques-Casault. Les pelotons seront formés en fonction de la vitesse moyenne souhaitée par le participant.

Objectif : équipements d’urologie

En raison du dépassement de l’objectif qui avait été fixé à 50 000 $ en 2023, le comité organisateur a décidé de lever la barre plus haute en visant un objectif de 55 000 $ pour 2024. Les sommes amassées serviront à l’achat d’équipements pour le bloc opératoire tels qu’un urétérorénoscope flexible, un urétérorénoscope rigide, un cystoscope rigide et un élément de travail pour résectoscope pour les interventions en urologie. Ces ajouts permettront une gestion plus efficace de la planification chirurgicale ainsi qu’une diminution de la pression sur l’équipe de stérilisation, en plus d’améliorer l’accessibilité à la chirurgie selon les délais d’attente réels.

Depuis 2015, ce sont 416 947 $ qui ont été amassés grâce à la Tournée des Vainqueurs et plus de 1 428 participants qui ont bougé au profit des soins offerts à l’Hôpital de Montmagny, notamment pour les patients atteints d’un cancer. C’est pour cette raison que la Tournée des Vainqueurs devient un événement sportif de bienfaisance incontournable dans la région.

Pour s’inscrire à l’un de ces parcours, la procédure et les coûts sont les mêmes que pour l’année précédente : il suffit de débourser un montant de 60 $ en frais d’inscription et d’amasser un minimum de 100 $ en dons qui seront remis à la Fondation. Les jeunes de 16 ans et moins qui souhaitent participer doivent également payer 60 $ de frais d’inscription et amasser un minimum de 50 $ en dons. La Fondation rappelle que la date limite à retenir pour s’inscrire et obtenir le maillot aux couleurs de l’événement est le 14 juin.

Pour les personnes qui auraient envie de participer à l’événement, mais à la marche, un trajet de 5 km sera proposé. Les frais d’inscription sont fixés à 20 $ et un minimum de 20 $ en dons est requis. En nouveauté cette année, un défi de course sera proposé aux participants qui souhaitent se dépasser. Tous les détails entourant cette nouveauté seront présentés au cours des prochains jours.

Finalement, rappelons que cet événement est possible grâce à la participation de nombreux partenaires, dont Mallette. Il est d’ailleurs encore temps de devenir commanditaire pour cette journée sportive.