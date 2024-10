Les derniers résultats de la LHOM

Voici le résumé des matchs du 12 octobre dernier dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny.

OK Pneu vs Restaurant À la Rive : Une victoire convaincante

Le 12 octobre, l’équipe OK Pneu André Ouellet a dominé son match face au Restaurant À la Rive avec une victoire de 4 à 1. Le match a basculé dès la première période lorsque Patrick Emond, en avantage numérique, a inscrit son troisième but de la saison, profitant de l’indiscipline de l’adversaire.

OK Pneu a rapidement pris le contrôle avec deux buts sans réponse, marqués par Marc-Antoine Leblond et Simon Gamache, portant la marque à 3-0. Yannick Picard a redonné espoir au Restaurant À la Rive en inscrivant son quatrième but de la saison, mais cela n’a pas suffi à combler l’écart. Jonathan Tondreau a scellé la victoire avec un quatrième but pour OK Pneu.

Malgré cette défaite, le Restaurant À la Rive conserve sa deuxième place au classement général, avec un seul point d’avance sur OK Pneu.

Groupe MG vs Armoires Mathurin : Une série victorieuse qui se poursuit

Le Groupe MG continue sur sa lancée avec une quatrième victoire consécutive, cette fois contre Armoires Mathurin. Le début du match a été équilibré, chaque équipe inscrivant deux buts en première période. Antoine St-Amand et François Blais ont marqué pour le Groupe MG, tandis qu’Olivier Gaudreau et Vincent Boulet ont répliqué pour Armoires Mathurin.

Cependant, le Groupe MG a pris le dessus dans les deux dernières périodes. Jason Blais a inscrit le but décisif en désavantage numérique en début de deuxième période. Frédérick Caron a marqué son deuxième but de la saison, et Félix St-Pierre a confirmé sa position en tête du classement des buteurs avec ses cinquième et sixième réalisations de la saison.

.