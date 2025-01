Le Pavage Jirico vient à bout du Décor Mercier

Dès le premier vingt, les gros canons du Pavage Jirico ont pris les devants. D’abord, Émile Lambert a déjoué le cerbère du Décor Mercier, Jonathan Labrie, pour inscrire son 9e but de la saison. Par la suite, en fin de période, Nicolas Egan Dionne et Zacharie Dumas ont marqué leur 4e et 6e filets de la campagne pour porter la marque à 3-0.