Lauzier solide comme un roc, l’Everest prend les commandes de la série

Le vétéran de la Côte-du-Sud, Thomas Bégin, s’est signalé en premier lors de la rencontre de vendredi, inscrivant son deuxième but de la série. En milieu de période, lors d’une supériorité numérique, Mathis Baril a déjoué le gardien sudcôtois pour égaler la marque.

L’Indigo de Granby a ensuite enchaîné trois buts en début de deuxième période, prenant rapidement l’avantage 4-1. Résilient, le jeu de puissance de l’Everest s’est montré à la hauteur. D’abord, Xavier Fournier a inscrit son 3e but, puis Serein Ntibashoboye a marqué son premier des séries pour réduire l’écart à un seul filet. Vers la fin de la troisième période, Marc-Olivier Roy a égalé la marque avec son premier but de la série.

Invisible sur la feuille de pointage jusqu’alors, Zachary Bonefon a trouvé le fond du filet pour la première fois de cette série quart de finale, offrant ainsi la victoire aux visiteurs. Grâce à ce gain in extremis, l’Indigo est revenu à égalité dans la série, 2-2.

Un duel crucial

Moins de 24 heures plus tard, l’une des deux équipes pouvait prendre les devants dans la série et mettre l’adversaire sous pression. Comme la veille, les Sudcôtois ont ouvert la marque, grâce à Noah Woodard. Par la suite, les locaux ont réussi à déjouer Alexandre Lauzier à trois reprises, mais Alexandre Dallaire a réduit l’écart à un seul but avec son premier de la série.

Avec le couteau entre les dents, l’Everest a rapidement débuté le dernier tiers en inscrivant deux buts. D’abord, Thomas Bégin a poursuivi son excellent travail en marquant son premier but de la rencontre, puis Félix Doyon a ajouté un autre but, son premier de la série. Malgré tout, Maxime Lafond a envoyé les deux équipes en prolongation, grâce à un but qui a permis d’égaliser à 4-4 après 60 minutes de jeu.

Moins de cinq minutes après le début de la prolongation, le vétéran sudcôtois Serein Ntibashoboye a joué les héros en inscrivant son deuxième but des séries pour offrir la victoire à l’Everest, sur un pointage de 5-4.

La série se transporte à Montmagny, lundi dès 19h, pour le sixième match. En cas de victoire, l’Everest éliminerait son adversaire et se qualifierait pour le tour suivant.