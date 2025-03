Le Caron et l’Expert s’échangent les victoires

Vendredi soir, la première rencontre a été une balade dans le parc pour la troupe de Martin Guérette. Le premier filet a tout de même tardé. Après 22 minutes de jeu, Charles-Étienne Lemelin a donné le ton à la rencontre avec son deuxième but des séries éliminatoires.

Le Caron gagne la bataille des unités spéciales

L’avantage numérique des Magnymontois a permis de prendre deux avances importantes. Jean-Christophe Coulombe a d’abord amené la marque à 2-0, et plus tard dans le dernier tiers, Vincent Boulet a fait de même afin de donner une avance de trois buts aux siens. L’Expert a tenté de revenir dans la rencontre 15 secondes après le but du capitaine, mais le Caron a mis le match hors de portée avec deux buts sans réplique.