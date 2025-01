Le Caron Industries s’assure du troisième rang

La première période n’aura pas été l’affaire des Magnymontois. L’unité spéciale défensive a dû s’activer à trois reprises et les Lévisiens ont eu l’avantage dans la possession en bourdonnant dans la zone des locaux. Olivier Dulac a su se dresser devant les neuf tirs de l’Expert. « Sans dire que c’est eux qui nous ont cassé les jambes, on a eu des deux minutes d’appelés douteux comme appel. Ça a été dur de prendre le momentum à cause de ça. On a vu qu’en deuxième période, on est revenus avec nos jambes », soutient l’entraîneur-chef du Caron Industries, Martin Guérette.

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire à la marque. Dès la troisième minute, Antoine Lehouillier a surpris Dulac avec un tir sur réception dans la partie inférieure. C’est à partir de ce moment que les représentants de la Côte-du-Sud ont ajouté leur grain de sel avec des présences devant le filet ainsi que plusieurs tirs vers la cage adverse. En fin de deuxième, l’avantage numérique a montré qu’elle fait partie des meilleures du circuit Loubier. Édouard Guay a décoché un laser qui a fait son chemin dans la lucarne afin de niveler la marque. Les tirs de barrage ont été nécessaires. Seul Antoine Lehouillier a su faire bouger les cordages afin de donner la victoire aux siens.