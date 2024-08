Le Club Magny-Gym et L’Arc-en-Ciel RPPH : Un partenariat pour tous

Le Club Magny-Gym est fier d’annoncer son partenariat avec l’organisme Arc-en-Ciel RPPH, une organisation dédiée au soutien des personnes handicapées.

L’objectif de ce partenariat est de démontrer que la gymnastique peut être adaptée à tous, indépendamment des limitations physiques ou intellectuelles. Comme le souligne Andrée-Anne Caron, Directrice Générale du Club Magny-Gym, « L’un de nos objectifs reste de faire bouger les jeunes et moins jeunes tout en leur faisant découvrir ce qu’est la gymnastique, et de s’adapter pour que cela soit possible pour des clientèles aux besoins particuliers ».

Les visites ont eu un impact significatif sur le bien-être et le moral des participants de l’organisme Arc-en-Ciel. Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils avaient la chance de pratiquer la gymnastique, une activité qui leur avait toujours semblé inaccessible. Les sorties ont été grandement appréciées et ont offert une nouvelle perspective sur leurs capacités.

Bien que certains participants aient rencontré des défis en raison de leurs limitations physiques, tous ont pu bénéficier d’une expérience enrichissante. Le Club Magny-Gym a travaillé en étroite collaboration avec les intervenants de l’organisme Arc-en-Ciel pour adapter les activités et les installations, garantissant une expérience sécurisée et agréable pour tous.

Ce partenariat prometteur ouvre la voie à de futures collaborations visant à rendre la gymnastique accessible à tous.