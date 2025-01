Le Décor Mercier au 2e rang

Un premier vingt serré

Dès le premier vingt, Justin Bernier a donné les devants aux visiteurs en inscrivant son 4e but de la saison. Quelques minutes plus tard, Raphael Corriveau a nivelé la marque en inscrivant son 12 e de la campagne.

Un second vingt bénéfique au Décor Mercier

Lors de la seconde période, la troupe de Jean-François Dufour n’a plus jamais regardé en arrière, grâce aux buts de Sammy Dubois et Dave Gaumond. Avec leur 13e et

3e filets de la saison, les coéquipiers ont permis à leur équipe de prendre une avance de deux buts. En troisième période, Émile Côté a inscrit son 4e de la saison pour redonner espoir aux Plastiques Moore, mais en vain.