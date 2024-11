Le Décor Mercier s’empare du 4e rang de LHCS

Le Décor Mercier de Montmagny a mis derrière lui ses deux défaites consécutives et a pris les rênes offensives face au Plastiques Moore de Saint-Damien vendredi soir. Les hommes de Jeff Dufour ont signé un troisième gain cette saison par la marque de 8-5 à l’aréna de Montmagny.

L’adversité était à son comble dès la première période. Un total de 33 tirs a été mené vers la cage des deux gardiens. Le Décor Mercier a été le premier à noircir la feuille de pointage par l’entremise de Louis-Philippe Charest. Saint-Damien a répliqué moins de quatre minutes plus tard.

Les partisans ont dû attendre la mi-chemin de la partie avant de revoir les cordages bouger. Étienne Blanchette a marqué son deuxième de la saison en avantage numérique. Saint-Damien ne s’est pas laissé faire. Antoine Gaudreau a marqué deux buts en autant de minute afin de permettre aux siens de prendre l’avance.

Moins d’une minute après le troisième du Plastiques Moore, Benjamin Fréchette et Jean-Daniel Gauthier se sont fait complice de Sammy Dubois afin de niveler la marque. Le but pour prendre les devants ne s’est pas fait attendre à l’aréna de Montmagny. Une minute plus tard, François Gagnon s’est offert son filet troisième de la saison.

Olivier Coulombe difficile à arrêter en avantage numérique

L’attaque à cinq magnymontoise a montré de quel bois elle se chauffait. Olivier Coulombe a creusé l’écart à trois buts, tout en amenant le Décor Mercier au sommet du circuit des buts en avantage numérique avec neuf. Benjamin Fréchette a récolté sa deuxième et troisième passe de la rencontre sur les deux actions. Les attaquants Xavier Martel et Jean-Maxime Bond ont donné un second souffle aux Damiens avec deux buts qui ont réduit l’écart à un seul but en troisième période. Ils ont par la suite tenté le tout pour le tout en retirant William Boily de sa cage. Les vétérans magnymontois Étienne Blais et Jean-Daniel Gauthier ont scellé l’issu de la rencontre dans une cage déserte.

Le Décor Mercier sera de retour en action, vendredi (21h), à l’aréna de Saint-Joseph face au Familiprix.