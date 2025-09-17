Le Montel s’impose à domicile et se dirige en demi-finale

Alors que le Montel affichait un alignement pratiquement complet, Samy Allaf a enfilé deux buts. De leur côté, Chafik Gharbi et Charles-Olivier Thibault ont chacun inscrit un filet pour propulser le Montel en demi-finale.

En 17 parties jusqu’à présent, le gardien de Montmagny, Mohamed Ounacer a concédé seulement 11 buts à l’adversaire.

Le prochain match du Montel est prévu pour le mardi 23 septembre au terrain multisport Laprise, alors que les Magnymontois seront opposés au Johnny Dramas FC, puisque ceux-ci ont vaincu le CS Trident (CAR) par forfait.