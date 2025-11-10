Le Pavage Jirico défait le Décor Mercier devant ses partisans

Dès le début de la rencontre, Édouard Ouellet a soulevé la foule avec son deuxième de la campagne et son coéquipier, le vétéran Zachary Dumas a doublé l’avance des siens avec son quatrième de la saison.

Lors du second engagement, les locaux ont fait un copier-coller, alors que Julien Hébert et Nicolas Lamarre ont chacun déjoué le cerbère magnymontois Antoine Coulombe avec respectivement leur septième et quatrième de la campagne.

En troisième période, Émile Lambert a enfilé le cinquième des siens, mais Vincent Ouellet-Beaudry a comblé l’écart pour le Décor Mercier avec son premier de la campagne.

Ainsi, le Pavage Jirico a défait le Décor Mercier au compte de 5-1 pour continuer sa domination au classement de la division est avec une fiche de cinq victoires et une défaite pour dix points. Quant aux Magnymontois, ils ont désormais un dossier de trois victoires et deux défaites pour six points, ce qui fait en sorte qu’ils affichent la troisième position devant les Éperviers de Saint-Charles.

Le prochain duel du Décor Mercier est prévu pour le vendredi 14 novembre à l’aréna de Montmagny, alors que les Magnymontois recevront la visite du Familiprix de Saint-Joseph, dès 20h30.

Quant au Pavage Jirico, l’équipe sera sur la route vendredi soir pour y affronter les Hunters de Saint-Prosper à 20h30.

Par ailleurs, Saint-Jean-Port-Joli a confirmé deux acquisitions pour la présente saison. En effet, Jordane Georges débarque avec le Pavage Jirico, lui qui est un homme fort reconnu, puis Alexandre Bérubé fait son retour avec l’équipe après une longue absence.