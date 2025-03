Le Pavage Jirico obtient son billet d’entrée pour la grande finale

Tout feu tout flamme, le jeune attaquant du Pavage Jirico, Émile Lambert, s’est illustré offensivement lors de la première joute du week-end. Le #12 a trouvé le fond du filet à quatre reprises, dont deux en avantage numérique, portant ainsi à huit son total de buts depuis le début des séries. Les vétérans Zacharie Dumas et Mathieu Bélanger ont également marqué une fois chacun lors de ce gain des locaux.

De son côté, Julien Hébert a lui aussi connu une bonne soirée offensive avec ses trois passes. Le gardien du Pavage Jirico, Félix-Antoine Leblond, a arrêté 31 des 32 tirs auxquels il a fait face.

Le Pavage Jirico en finale ?

La série s’est déplacée du côté de Sainte-Marie, où le Giovannina faisait face à l’élimination devant plus de 880 spectateurs. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque. D’abord, Nicolas Lamarre a inscrit son sixième but, puis, lors du second vingt, Marc-Olivier a ajouté un deuxième but à sa fiche.

Lors du dernier tiers, Zacharie Dumas a creusé l’écart pour Saint-Jean-Port-Joli avec son troisième but de la série. Résilient, le Giovannina a tenté de revenir en inscrivant deux buts, l’un par Christophe Nadeau et l’autre par Samuel Landry, mais en vain.

Ainsi, le Pavage Jirico a obtenu son billet pour la grande finale en disposant de Sainte-Marie par la marque de 3-2 lors de ce sixième duel. Pour sa deuxième présence consécutive en finale, Saint-Jean-Port-Joli fera face aux Mercenaires de Lotbinière. L’horaire de la finale sera disponible sous peu.