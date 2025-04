Le Restaurant à la Rive soulève les grands honneurs

Le dernier match de l’année a été marqué par un jeu serré, dans lequel le Restaurant à la Rive a déjoué à six reprises le gardien d’OK Pneu André Ouellet. Jusqu’en début de troisième période, seulement un but séparait les deux équipes. Olivier Chouinard a réalisé un tour du chapeau dans cette victoire. Ce championnat met fin au règne du Groupe MG, qui avait remporté trois championnats dans les trois dernières saisons.

L’organisation de la LHOM a aussi procédé aux nominations des joueurs par excellence en série éliminatoire. Élu meilleur joueur Cafe Bistro Au Coin Du Monde des séries, Tristan Létourneau-Pelletier du OK Pneus André Oullet s’est démarqué avec une fiche de 5 buts et 3 passes en 5 matchs. Alexandre Croteau du Restaurent À La Rive s’est quant à lui mérité le meilleur gardien Café Bistro Au Coin Du Monde des séries, avec une moyenne de buts alloués de 2,74 et un taux d’efficacité de 0,916.

L’organisation de la LHOM prendra quelques jours de congé avant de reprendre la préparation en vue de la 14e saison.