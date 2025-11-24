Les Alliés triomphent au Tournoi HSF à East Angus

Les joueurs Alexy Clavet, Antoine Cloutier, Arthur Blanchet, Christophe Blais, Ély Dubé, Emrick Daigle, François Gaudreault, Jean-Christophe Lizotte, Loïc Cunningham, Mathis Lebel, Nicolas Carrier, Victor Fortin, William Pelletier, Zachary Caron et Mathias Corriveau ont su se démarquer par leur intensité et leur cohésion.

L’équipe tient à souligner l’implication des membres passionnés: Émilie Bérubé, gérante d’équipe, ainsi que Frédérique Gagnon, entraîneur-chef, appuyée par les entraîneurs adjoints Joey Pelletier, John Lizotte et Sébastien Carrier. Leur encadrement, leur leadership et leur dévouement ont joué un rôle clé dans la conquête de ce titre. Félicitations aux Alliés de Montmagny-L’Islet!