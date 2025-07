Les Couz remportent la première édition du Tournoi Lizotte-Gravel Junior

« Nous faisons une tournée de tournois de dek hockey nommée Lizotte-Gravel Junior, qui fonctionne super bien. Nous en avons organisé un à Saint-François, un autre à Baie-Comeau, et nous prévoyons en créer un nouveau à Pohénégamook. Il y a une forte demande chez les jeunes de 15 à 18 ans », explique Charles-Edward Gravel, l’un des deux cofondateurs du tournoi. Le duo prévoit également organiser une tournée de sept à huit tournois l’été prochain.

L’équipe championne, Les Couz, était composée exclusivement de joueurs du Collège de Lévis. Ceux-ci ont d’ailleurs connu un parcours parfait avec six victoires, en plus de rafler l’ensemble des honneurs individuels.

Avec une récolte de 29 points en six matchs, dont 20 buts, Christopher St-Hilaire a été couronné joueur le plus utile (MVP) et meilleur buteur du tournoi. Il a remporté deux départs au Club de Golf Saint-Michel ainsi qu’une carte-cadeau de 40 $ chez Sports Experts Montmagny.

De son côté, Gabriel Chapdelaine a été désigné meilleur gardien, un honneur accompagné de deux départs au Club de Golf de Montmagny.

Jérémy Picard s’est mérité le titre de joueur le plus travaillant, ce qui lui a valu une carte-cadeau de 60 $ chez BMR Coop Avantis.

Enfin, le capitaine de la formation gagnante, Vincent Guillemette, a été reconnu comme le leader positif du tournoi. Il a reçu une carte-cadeau de 60 $ à la Microbrasserie Côte-du-Sud.

Le tournoi, organisé par Thierry Lizotte et Charles-Edward Gravel, a attiré environ 200 personnes lors de la journée de compétition. Un kiosque proposant nourriture, bière et musique animait également l’événement. Une deuxième édition est déjà envisagée pour l’an prochain.

« C’est sûr et certain qu’il y aura une deuxième édition l’an prochain et nous aimerions qu’elle prenne de l’ampleur. [...] Notre objectif serait d’avoir 10 équipes, réparties en deux sections de cinq », a affirmé Thierry Lizotte.