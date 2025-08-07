La 15e édition du tournoi de volleyball de plage au parc Saint-Nicolas approche à grands pas

Organisé de main de maître par Denis Journeault, le 15e Tournoi de volleyball sur sable mixte se déroulera le 16 août prochain au parc Saint-Nicolas. Trois catégories — A, B et C — sont offertes et les inscriptions via l’application Messenger sont ouvertes jusqu’au 13 août.

Ce tournoi de volleyball de plage organisé à Montmagny est le « plus gros » de la région tant par le nombre d’inscriptions que par le niveau de jeu, selon Denis Journeault.

« C’est uniquement du compétitif, il n’y a pas de division récréative, précise l’organisateur Denis Journeault. [...] La catégorie A regroupe des joueurs ayant évolué au niveau universitaire ou collégial AAA. La catégorie B s’adresse aux anciens du collégial AA ou à des joueurs de très bon niveau, tandis que la C est considérée comme du semi-compétitif. »

Le tournoi se joue en format 4 contre 4, avec des frais d’inscription de 100 $ par équipe. Chaque match se dispute en deux manches de 21 points.

« Si huit équipes sont inscrites, le tournoi se déroule sous forme de groupe croisé, explique Denis Journeault. Par exemple, l’équipe classée numéro un affrontera les équipes cinq à huit, donc des formations extérieures à son propre groupe. Ensuite, les deux meilleures équipes de chaque groupe passent aux séries éliminatoires. Des bourses seront remises aux équipes gagnantes des catégories A, B et C. »