La 15e édition du tournoi de volleyball de plage au parc Saint-Nicolas approche à grands pas

Organisé de main de maître par Denis Journeault, le 15e Tournoi de volleyball sur sable mixte se déroulera le 16 août prochain au parc Saint-Nicolas. Trois catégories — A, B et C — sont offertes et les inscriptions via l’application Messenger sont ouvertes jusqu’au 13 août.
Ce tournoi de volleyball de plage organisé à Montmagny est le « plus gros » de la région tant par le nombre d’inscriptions que par le niveau de jeu, selon Denis Journeault.
« C’est uniquement du compétitif, il n’y a pas de division récréative, précise l’organisateur Denis Journeault. [...] La catégorie A regroupe des joueurs ayant évolué au niveau universitaire ou collégial AAA. La catégorie B s’adresse aux anciens du collégial AA ou à des joueurs de très bon niveau, tandis que la C est considérée comme du semi-compétitif. »
Le tournoi se joue en format 4 contre 4, avec des frais d’inscription de 100 $ par équipe. Chaque match se dispute en deux manches de 21 points.
« Si huit équipes sont inscrites, le tournoi se déroule sous forme de groupe croisé, explique Denis Journeault. Par exemple, l’équipe classée numéro un affrontera les équipes cinq à huit, donc des formations extérieures à son propre groupe. Ensuite, les deux meilleures équipes de chaque groupe passent aux séries éliminatoires. Des bourses seront remises aux équipes gagnantes des catégories A, B et C. »
Pour cette 15e édition, Denis Journeault souhaite avant tout « perpétuer la tradition » et maintenir un « haut niveau de jeu » dans chacune des catégories. Il espère également faire grandir l’événement au fil des années.
Lors de la journée de compétition, les participants et spectateurs pourront profiter de la musique et de chapiteaux installés sur le site. Si la cantine du parc Saint-Nicolas est ouverte, elle sera accessible pour les joueurs et leurs familles.
En cas de pluie abondante, le tournoi sera entièrement annulé et ne sera pas reporté à une date ultérieure.(LOB)