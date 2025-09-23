Une 15e édition réussie sous un soleil radieux

Organisé de main de maître par Denis Journeault, le 15e Tournoi de volleyball sur sable mixte s’est déroulé le 16 août dernier au parc Saint-Nicolas. Pour l’occasion, une quinzaine équipe s’était réunie pour cet événement.

Dans la classe B+, deux équipes de Montmagny se sont affrontées en finale, soit l’équipe de Clara et Éliot Bernier, ainsi que celle de Laurie-Ann Delisle et Justin Després qui l’ont emporté.

Dans la classe C, c’est l’équipe de Vanessa Lachance et trois autres joueurs de Lévis qui ont vaincu l’équipe de Montmagny de Denis Journeault, Béatrice Delisle, Jade Guimont et Tommy Blanchet en grande finale.

L’organisateur de l’événement ajoute que ce fut une « réussite sur toute la ligne » et il remercie la Ville de Montmagny pour sa collaboration à l’événement.(LOB)