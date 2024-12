Les équipes d’ici brillent dans la LHCS

La fin de semaine a été marquée par de belles performances dans la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS). Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et le Décor Mercier ont chacun signé des victoires importantes.

Le vendredi 6 décembre, Simon Tremblay, gardien du Pavage Jirico, a été exceptionnel avec 42 arrêts sur 43 tirs, menant son équipe à une victoire de 3-1 contre les Mercenaires de Lotbinière au Centre récréatif Saint-Gilles. Après une première période sans but, Nicolas Egan Dionne a ouvert le pointage en avantage numérique à 1:55 du deuxième tiers. Hubert Potvin a doublé l’avance à 6:59 avec son premier filet de la saison. Malgré une réplique d’Adam Drolet en troisième période et une pression intense des Mercenaires, Frédérick Dionne a confirmé la victoire du Pavage Jirico avec un but dans un filet désert à 19:53.

Ensuite, le dimanche 8 décembre, le Décor Mercier s’est illustré à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien en s’imposant 6-4 face au Plastiques Moore. Une poussée de quatre buts en première période, incluant deux filets en 18 secondes de Pier-Luc Dion et Dave Gaumond, a donné le ton. Étienne Blais a ajouté deux buts en fin de période. Charles Dulac-Simard a inscrit un tour du chapeau pour les locaux, mais François Gagnon a scellé la victoire de Montmagny avec un but en avantage numérique.

Au classement général, le Pavage Jirico est 2ᵉ avec 17 points, derrière les Mercenaires. Le Décor Mercier occupe la 4e place avec

12 points. (LOB)