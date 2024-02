Les Grizzlys bien représentés au badminton

Le 27 janvier dernier avait lieu le troisième tournoi RSEQ badminton de la saison et des athlètes des Grizzlys étaient présents pour représenter l’École secondaire Louis-Jacques. Le tournoi avait lieu à Montmagny, donc à domicile pour les Grizzlys. Près de 170 joueurs provenant de 11 écoles y ont participé.

Les duos composés de Léa Guimont et Marianne Beaumont, de Charles Pelletier et Laurent Bonneau et de Catherine Beaumont et Étienne Pelletier sont ressortis vainqueurs dans leur catégorie respective. Les autres équipes, puisqu’il y en avait douze inscrites à ce tournoi, ont réussi à se démarquer en s’inclinant soit en demi-finale, soit en remportant leur finale consolation pour terminer en 5e position.

Le 28 janvier à l’École Marcelle-Malette de Lévis avait lieu le tournoi des étoiles RSEQ-CA. Thomas Nadeau était le seul représentant de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault à participer à cette compétition qui regroupait le top 30 des meilleurs athlètes masculins ainsi que le top 16 du côté féminin. Thomas est reparti avec une fiche de deux victoires et deux défaites.

Les entraineurs Pascale Dubé et Sébastien Lavigne ainsi que Xavier Harvey, entraineur adjoint, se disent très satisfaits du déroulement des deux tournois et des résultats obtenus par leurs athlètes. Le prochain tournoi aura lieu le samedi 17 février à l’École secondaire des Pionniers à Saint-Augustin-de-Desmaures. (LOB)