Les Grizzlys se rendent en finale

Vendredi soir dernier, les Grizzlys juvéniles débutaient les séries éliminatoires contre les Faucons de l’École polyvalente Saintt-François-de-Beauceville. Une victoire de 35 à 21 a permis aux Grizzlys d’accéder à la finale.

Pour une deuxième partie consécutive, les visiteurs ont marqué un touché dès leur première séquence en attaque. La riposte est venue peu de temps après par l’entremise de Louis St-Pierre. Au deuxième quart, des pénalités pour les Grizzlys ont permis aux Faucons de reprendre l’avance de 14 à 7. Avant la fin de la première demie, les Grizzlys ont nivelé la marque grâce à une passe de Charles-Antoine Fiset vers Samuel Blais dans la zone des buts. La deuxième demie fut l’affaire des Grizzlys. L’attaque a marqué trois touchés sans riposte pour mettre le pointage 35 à 14. Dans les derniers instants du match, les Faucons ont marqué le dernier touché de la partie. Les joueurs qui se sont signalés en attaque pour les Grizzlys sont Louis St-pierre, Samuel Blais avec deux touchés chacun, et Laurent Thibault avec un majeur. Le quart-arrière Charles-Antoine Fiset a couru avec le ballon pour des gains de 98 verges et a inscrit trois passes de touchés. En défensive, Mathias Bernard et Liam Gaulin ont martelé l’attaque adverse avec 21 plaqués et chacun une interception. La finale aura lieu samedi à Montmagny en après-midi contre les Abénaquis de l’école secondaire de Saint-Prospère de Beauce.

Dimanche dernier, les Grizzlys benjamins jouaient le dernier match de la saison à Saint-Anselme en affrontant les Lynx. L’offensive des Grizzlys a été efficace en marquant sept touchés dans une victoire de 54 à 28. Ainsi l’équipe termine la saison avec une fiche de cinq victoires et une défaite. Les touchés offensifs ont été marqués par Médéric Blouin, Victor Fortin avec deux chacun, Nathan Létourneau et Alexis Tremblay avec un touché chacun. William Dionne a marqué un touché défensif sur une interception suivie d’une course de 60 verges. L’entraînement reprendra au cours de l’hiver pour les Grizzlys benjamins. (LOB)