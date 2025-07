Un joueur de football magnymontois s’est envolé avec Équipe Québec pour le Europe Tour

« Le slogan qu’on s’était donné pour représenter le Québec, c’était : Des amis, une famille, des frères d’armes. C’était notre devise entre nous. On se le disait souvent, on était devenus des frères d’armes », explique le jeune Magnymontois qui a évolué avec Équipe Québec lors du Europe Tour, Christophe Morin.

Durant ce premier voyage en Europe, et ce, sans ses parents, Christophe et son équipe, composée d’athlètes âgés de 16 à 17 ans, ont affronté trois formations européennes regroupant des joueurs de 16 à 20 ans. Malgré le fait qu’Équipe Québec réunissait plusieurs joueurs qui n’avaient jamais joué ensemble auparavant et qu’ils n’avaient eu que deux entraînements avant de partir, l’équipe n’a concédé aucun point lors des trois rencontres.

Lors du premier match contre Toulouse, une équipe française, ils ont facilement remporté la partie par la marque de 32-0. Toujours en sol français, ils ont ensuite vaincu Perpignan au compte de 28-0. Pour leur dernier affrontement, à Barcelone en Espagne, ils ont affronté la sélection des meilleurs joueurs du pays de cette catégorie d’âge, qu’ils ont battue 18-0.

« La première équipe qu’on a affrontée était un peu moins forte que ce qu’on pensait. On croyait que Toulouse serait plus coriace. Mais contre Perpignan et Barcelone, les matchs étaient plus serrés et plus compliqués », ajoute le jeune athlète.