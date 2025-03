Magny-Gym à Granby

Quatre gymnastes du Club Magny-Gym aurait fait bonne figure du 21 au

23 février dernier. Elles ont démontré leur talent et leur détermination face à une concurrence relevée selon le club. En effet, opposées à des clubs de haut niveau, dont plusieurs équipes sport-études, Prudence Lemieux, Ophélie Messervier, Zoé et Annabelle Caron ont su livrer de solides performances et engranger une belle expérience en vue du reste de la saison.

Prudence Lemieux s’est signalée avec une troisième place au saut et une huitième place aux barres asymétriques, alors qu’Ophélie Messervier s’est démarquée de son côté avec une cinquième place aux barres et une cinquième place à la poutre.

Ces résultats leur permettent de se positionner favorablement en vue d’une qualification à la Coupe Québec. (LOB)