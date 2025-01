Magny-Gym brille sur la scène régionale

La dernière fin de semaine de compétitions a marqué une autre étape importante dans la saison compétitive de Magny-Gym, avec deux événements clés : le Défi du 21 décembre et la compétition régionale du 22 décembre. Ces deux journées, empreintes de dépassement de soi et de grâce, ont confirmé la solidité du club sur la scène gymnique régionale.

La compétition Défi a mis en lumière la rigueur et l’engagement des jeunes gymnastes, dont plusieurs participaient à leur toute première évaluation officielle. Chaque gymnaste a démontré une maîtrise singulière des éléments gymniques, résultant d’une préparation minutieuse et d’un encadrement attentif. Ce moment marquant pour nos gymnastes est une véritable promesse d’avenir pour le club.

Le lendemain, Magny-Gym s’est distingué par une présence massive avec plus de 40 gymnastes inscrites témoignant de la vitalité et l’ampleur du club. Cette compétition a également marqué les débuts d’Ophélie Messervier en tant que juge. Spécialisée aux barres et à la poutre, elle a brillamment fait ses premiers pas, représentant fièrement le club dans son nouveau rôle.

Quant à elles, Claudie Morin et Annabelle Caron ont relevé le défi de leur première compétition en tant qu’entraîneuses régionales. Leur implication, combinée à l’entraînement intensif des gymnastes, a porté ses fruits : de nombreuses médailles et rubans ont été remportés sur les quatre appareils (saut, barres, poutre et sol).