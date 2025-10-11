Un couple de coureurs de L’Islet s’illustre ici et ailleurs au Québec

Deux personnes de L’Islet se sont illustrées dernièrement à la Course de L’Islet au 10km le 27 septembre dernier. Aurélie Poitras et Thomas Mathurin, qui forment un couple dans la vie, ont chacun remporté la première position avec des temps de 43min 48 sec et 35 min 40 sec chez les femmes et les hommes respectivement.

Également, Thomas Mathurin qui s’est entraîné toute l’année en plus de ses études et de son travail estival, a participé pour la première fois, le 5 septembre dernier, à l’Ultra Trail Harricana dans Charlevoix.

Il s’agit d’une course d’endurance de type cross-country dans le bois de 125km, et ce, en partie de nuit. L’athlète est arrivé huitième sur 169 coureurs avec un temps de 17h08. Plusieurs athlètes de haut niveau, des habitués de cette course, ont été quelque peu surpris par ce candidat arrivant de nulle part.

Quant à Aurélie, elle a fait le marathon de Verdun le 14 septembre dernier et elle est arrivée 5e chez les femmes avec un temps de 3h31. Son objectif est éventuellement de pouvoir se qualifier pour le marathon de Boston

La clé du succès pour les deux: un entraînement régulier, pluie pas pluie, vent, neige ou glace, pas de congé sauf quelquefois le dimanche. (LOB)