Médailles en ski pour Alistair Smith et Alycia Fournier

Six élèves du groupe développement du Club Sportif Appalaches ont pris part à une compétition qui se tenait à Lac-au-Saumon le 25 janvier dernier. Il s’agissait de la première tranche du circuit régional de ski de fond Bas-Saint-Laurent-Côte-du-Sud. La course était en pas classique et le parcours était considéré comme étant assez technique.

Deux jeunes athlètes ont été en mesure d’accéder au podium dans leur catégorie d’âge respective, soit Alistair Smith qui a remporté une médaille d’or et Alycia Fournier qui a obtenu la médaille de bronze. Le Club souligne également la participation de Jérémy Boulet qui a vécu sa première expérience de compétition sur le circuit aux côtés de son grand frère.