Partenariat entre le CECM et Magny-Gym

Le Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM) annonce son nouveau partenariat avec le Club Magny-Gym, ce qui permettra aux étudiants d’avoir une nouvelle chance de faire de l’activité physique pendant leur parcours au Gégep. En effet, ils pourront maintenant s’inscrire à un cours de gymnastique récréative.

« Nous travaillons très fort à ce que le CECM soit vu et reconnu comme un milieu d’études et de vie dynamique. Nous sommes vraiment heureux de cette nouvelle activité qui s’inscrit parfaitement dans cette démarche et nous permet d’être d’autant plus attrayants pour les étudiants», explique Geneviève Boucher, technicienne en loisirs. (LOB)