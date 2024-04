Quelques équipes Grizzlys ont participé à deux compétions en badminton le 23 mars dernier.

La première se tenait à La Pocatière sous la forme d’un championnat par équipe. Les joueurs cadets et juvéniles ont été en mesure de repartir avec une médaille d’argent. L’équipe était formée de Thomas Nadeau, Charles Théberge, Thomas Samson, Mickaël Gagnon, Valérie Bélanger, Arianne Bernier-Labrie, Florence Gauvin et de Catherine Beaumont. Elle a réussi à gagner plusieurs parties, mais s’est finalement inclinée en finale contre l’équipe du Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

Le même jour, une vingtaine de joueurs de badminton représentaient l’École secondaire Louis-Jacques-Casault au cinquième et dernier tournoi RSEQ-QCA de l’année. Benjamin Talon s’est rendu jusqu’à la finale, mais a subi une défaite lors de ce match. Six joueurs, soit Étienne Pelletier, Philippe Blais, Louis-Jacob Jean, Antoine Corriveau, Léa Guimont et Marianne Beaumont, ont perdu en demi-finale. Zackary Laflamme et Chloé Thibault ont tous les deux remporté leur finale consolation.

Dans plusieurs sections, ce sont les Grizzlys qui ont remporté la victoire, soit Thomas Pelletier, Émile Rivard, Léa Caron et Isaac Lavoie.

Les entraineurs Sébastien Lavigne et Pascale Dubé se disent très satisfaits des résultats de leurs joueurs lors de ces compétitions.