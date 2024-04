Plusieurs médailles pour nos joueurs de badminton

Le 6 avril dernier se déroulait le championnat régional RSEQ-CA à Lévis et une quarantaine de joueurs de badminton représentaient les écoles secondaires du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. Parmi ceux-ci, on retrouvait deux élèves de l’École secondaire La Rencontre, six de l’École secondaire de Saint-Paul et 24 de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault.

Du côté de Louis-Jacques-Casault, Marianne Beaumont et Léa Caron, en double benjamin féminin, ainsi que Thomas Nadeau et Charles Théberge, en double juvénile masculin, ont terminé en 3e position. Chloé Thibault et Antoine Corriveau ont été en mesure d’obtenir une quatrième position.

De l’École secondaire de Saint-Paul, en double féminin juvénile, Mérédith Morency et Léonie Gauthier ont remporté la médaille de bronze. Raphaël Bisson, qui jouait en simple benjamin masculin, a terminé en quatrième position.

Sébastien Lavigne, Dany Jomphe et Pascale Dubé, entraineurs pour la délégation, se disent très fiers des résultats obtenus par les joueurs et soulignent qu’il s’agissait d’une première expérience pour plusieurs d’entre eux.