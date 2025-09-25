Près de 400 coureurs à la 9e Course aux couleurs du Sud

Le 20 septembre dernier, le départ a été donné pour la 9e édition de la Course aux couleurs du Sud. Un nombre record de 375 participants ont pris part à un des trois parcours disponibles.

La Santé mentale positive était mise de l’avant cette année avec la présence de plusieurs organismes comme Santé Mentale Québec-Chaudière-Appalaches, le Trait d’Union, L’ANCRE ainsi que du travailleur de rue de la CDC ICI Montmagny-l’Islet. Plus de 9 000 $ en commandites avaient été amassés avec la participation de plusieurs donateurs, dont le principal Ambulances L’Islet-Sud, et les surplus serviront à soutenir des projets qui visent à améliorer la santé mentale et qui favorisent la création de liens entre les jeunes et leur communauté.

« Nous sommes fiers d’avoir encore une fois augmenté le nombre d’inscriptions et toute l’organisation s’est bien déroulée grâce au travail et à la collaboration de chacun, leur apport est précieux. », mentionne la directrice du Centre d’Entraide Familiale qui chapeaute l’événement, Lysanne Tanguay.