Activités sportives pour les ainés le 16 octobre

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny s’associe au Centre d’action bénévole (CAB) des MRC de Montmagny et de L’Islet pour faire bouger les personnes aînées, le 16 octobre prochain, de 13 h à 16 h, au parc Saint-Nicolas. Les gens de tous les niveaux de forme physique sont invités à l’activité qui vise principalement à faire découvrir les différentes installations récréatives du parc, comme le disc-golf, le shuffleboard, la pétanque, le pickleball et les stations d’entraînement, tout en brisant l’isolement. L’entraineuse Mélissa Fournier sera également sur place afin d’accompagner les débutants et de les guider dans l’utilisation des équipements. Il n’est pas nécessaire de réserver pour participer.