Retour du football de niveau primaire à Montmagny

En raison du succès connu l’an dernier, le football de niveau primaire est de retour à Montmagny, sous la forme de la deuxième édition d’un camp d’entraînement, du 24 mars au 5 juin.

C’est près de 80 jeunes de 5è et 6è année qui se sont présentés aux entraîneurs de l’équipe de football des Grizzlys de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault le printemps dernier, ce qui illustre l’engouement pour ce sport. L’objectif du camp est d’augmenter la pratique du football et de faciliter la transition au niveau secondaire. L’équipe primaire portera le nom de Carcajous, donnant ainsi une identité propre à la jeune équipe.

Lors du camp, les jeunes découvriront les aspects offensif et défensif du jeu et prendront part à des mini-parties. Huit entraîneurs des Grizzlys encadreront les jeunes joueurs, lors d’entraînements en gymnase et à l’extérieur. Les entraînements à l’intérieur auront lieu de 17 h 30 à 18 h 45 pour la première partie du camp, avant le début des sessions extérieurs qui débuteront vers la mi-avril, de 16 h à 17 h 30.

Des formulaires d’inscription seront disponibles dans les écoles primaires de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace au retour de la relâche.

Signalons que les écoles primaires de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Berthier-sur-Mer forment déjà une équipe connue sous le nom de Noir et Or.