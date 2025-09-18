Série NASCAR Canada : La finale de la saison à l’Autodrome Montmagny

La saison 2025 de la série NASCAR Canada se conclura la fin de semaine du 20 septembre avec la présentation du XPN 250 à l’Autodrome Montmagny. Un total de 21 pilotes prendront part à l’épreuve de 250 tours.

Tous les regards seront tournés vers la lutte au championnat alors qu’il ne reste qu’une seule course pour déterminer qui soulèvera le trophée 2025 de la série NASCAR Canada.

Le champion en titre, Marc-Antoine Camirand au volant de la Chevrolet Paillé Racing No. 96, D.J. Kennington dans la Dodge Castrol Edge/Brimstone Games/CIM Metals No. 17, ainsi qu’Andrew Ranger dans la Chevrolet Paillé Racing No. 27 demeurent tous en lice.

Plusieurs pilotes s’étant distingués à l’Autodrome Montmagny l’an dernier seront du départ du XPN 250. Le vainqueur en titre de l’épreuve, Kevin Lacroix, sera de retour dans la Chevrolet NAPA Racing/Valvoline No. 74. Alex Labbé, aux commandes de la Chevrolet VR Victoriaville/Lussier No. 36, avait décroché le E3 Spark Plugs Pole Award en 2024, tandis que William Larue, dans la Chevrolet Larue Industrial Snow Blowers/XPN No. 45, avait obtenu une solide deuxième place.

De son côté, Donald Theetge sera de retour au volant de la Chevrolet Garoy Construction/Revêtements Vulcain No. 80, fort d’un doublé au Delaware Speedway la semaine dernière et déterminé à améliorer son top 5 réalisé en 2024 à l’Autodrome Montmagny.

Parmi les autres inscrits figurent également Frédérik Ladouceur, qui effectuera son premier départ de la saison avec Ed Hakonson Racing dans la Chevrolet Camaro Entrepôt Pièces d’Autos No. 3, ainsi que Matthew Shirley, en provenance de Saskatoon, qui prendra les commandes de la Dodge Crush-It Ice Tea/Denray Tire/Shirley’s Service No. 46 avec DJK Racing.

Les activités en piste débuteront samedi avec la séance d’essais à 12 h 15, suivie des qualifications à 15 h 45.

Le XPN 250 aura lieu dimanche à 13 h et sera diffusé en direct sur REV TV et TVA Sports, avec une rediffusion différée sur TSN.