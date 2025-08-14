Séries éliminatoires : les Monarques s’envolent vers la victoire sur la route

Le vétéran des Monarques, Émile Garant, a mené l’attaque avec une impressionnante performance de cinq points produits.

De leur côté, les trois lanceurs magnymontois, Bryan Chabot, Antoine Lapierre et Tristan Paré, ont muselé l’adversaire en totalisant huit retraits au bâton.

Le prochain duel de cette série deux de trois est prévu pour le jeudi 14 août à 20 h, au Stade Marcel-Desjardins, alors que Baseball I.D. de Rimouski sera de nouveau l’adversaire des Monarques. En cas de victoire, les Magnymontois accéderaient au tour suivant.