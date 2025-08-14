Séries éliminatoires : les Monarques s’envolent vers la victoire sur la route

À l’occasion de leur premier match des séries éliminatoires dans la classe junior AA, les Monarques de Montmagny affrontaient Baseball I.D. de Rimouski sur la route. Grâce à la performance offensive d’un vétéran et à l’excellence de leurs lanceurs, les Magnymontois ont remporté la partie par la marque de 9 à 4.
Le vétéran des Monarques, Émile Garant, a mené l’attaque avec une impressionnante performance de cinq points produits.
De leur côté, les trois lanceurs magnymontois, Bryan Chabot, Antoine Lapierre et Tristan Paré, ont muselé l’adversaire en totalisant huit retraits au bâton.
Le prochain duel de cette série deux de trois est prévu pour le jeudi 14 août à 20 h, au Stade Marcel-Desjardins, alors que Baseball I.D. de Rimouski sera de nouveau l’adversaire des Monarques. En cas de victoire, les Magnymontois accéderaient au tour suivant.