Football scolaire : victoire écrasante des Grizzlys Benjamins

L’équipe benjamine de football des Grizzlys s’est rendue à la Polyvalente de La Pocatière le dimanche 5 octobre dernier pour y affronter le Phénix, puis la troupe de Jean Scherrer a aisément disposé de ses adversaires au compte de 67-14.

« Ce fut un très bon match, car l’équipe commet de moins en moins d’erreurs, ce qui facilite grandement le jeu. Il reste toutefois un point important à corriger, soit les pénalités. Nos jeunes ont accumulé pas moins de 121 verges de pénalités, notamment pour rudesse, retenue et procédure illégale. », souligne l’entraîneur Jean Scherrer.

L’attaque des Grizzlys s’est montrée intraitable face à la défense du Phénix. Avec 449 verges au sol et 133 verges par la passe, l’équipe a totalisé 582 verges de gains.

Contrairement au match de la semaine précédente, c’est le jeu au sol qui a dominé, avec 28 courses contre seulement 8 passes complétées. Les porteurs de ballon Lambert Cloutier et Adam Gagnon-Girard ont cumulé à eux deux 25 courses et cinq touchés.

Les autres marqueurs ont été Alexis Tremblay, Ludovick Proulx et Benjamin Lemieux. Le botteur de précision Alexis Tremblay a réussi huit transformations et un botté de placement de 25 verges.

En défense, la performance a été tout aussi remarquable, puisque Zachary Robin, Estéban Asselin et Nathan Laliberté ont réalisé 17 des 28 plaqués de l’équipe. William Dagenais (une interception) et Adam Gagnon-Girard (un recouvrement de ballon) ont empêché toute tentative de remontée de l’adversaire.

Défaite difficile chez les Juvéniles

Les Grizzlys Juvéniles ont subi une cinquième défaite consécutive, le vendredi 3 octobre dernier, s’inclinant 41 à 0 face aux Wisigoths du Collège Sainte-Anne de La Pocatière. Ce fut le match le plus difficile de la saison, plusieurs joueurs clés étant absents en raison de blessures.

Les Grizzlys Juvéniles disputeront leur dernier match de la saison le samedi 18 octobre à 19 h du côté de Thetford Mines contre les Montagnards.

Quant aux Grizzlys Benjamins, ils joueront leur dernier match local le jeudi 23 octobre à 19 h, à Montmagny, face aux Dragons de Saint-Georges-de-Beauce.