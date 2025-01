Un défi en ski inter-entreprises pour soutenir Ézékiel Ouellet

Un nouveau défi sportif, visant à mettre en relation les entreprises d’ici dans un défi amical de ski de fond, se tiendra le 23 février prochain au Club sportif Appalaches, à L’Islet. L’objectif est de soutenir une noble cause, celle d’offrir un soutien financier au cycliste Ézékiel Ouellet.

Ce défi entre les entreprises de la région Montmagny-L’Islet-Kamouraska se veut un moment de rassemblement et de saine compétition dans le but d’amasser des fonds pour soutenir une cause. Skiant en équipe de trois à cinq personnes durant deux heures sur un parcours en boucle, l’entreprise réussissant à cumuler le plus grand nombre de kilomètres sera déclarée gagnante.

Comme le souligne Lorraine Blais, directrice générale de Solutions Novika, à La Pocatière : « C’est une belle occasion de nourrir l’esprit d’équipe – et de compétition! – chez nos employés, pendant un mois un peu maussade pour certains. Et en prime, on soutient une bonne cause! ».

Pour cette grande première, les sous amassés serviront à soutenir Ézékiel Ouellet, un cycliste élite de 21 ans, natif de Saint-Jean-Port-Joli, dans la pratique de son sport.

De concert avec les entreprises de la région, le Club espère pouvoir par la suite reproduire ce défi pour soutenir financièrement d’autres jeunes de la Côte-du-Sud dans l’atteinte de leurs rêves, qu’ils soient sportifs, culturels ou académiques.

Comme l’ont déjà fait plusieurs entreprises de la région, les entreprises (et les particuliers) intéressées sont invitées à s’inscrire via la boutique en ligne du Club sportif Appalaches, au coût de 50$ par personne. L’activité s’amorcera sous le coup de 10 h.

Secret bien gardé

Centre de ski de fond et de raquette, le Club sportif Appalaches est opérationnel depuis près de 50 ans à L’Islet, secteur St-Eugène. Le Club compte 57 km de pistes de ski et 16 km de sentiers de raquette dans des sentiers étroits et sinueux, en terrain plat et en montagne. Une boucle d’entraînement de 800 mètres éclairée tous les soirs est une excellente manière de se garder en forme en skiant après le travail!

Le chalet principal, comportant la billetterie, le centre de location d’équipement de ski de fond et de raquette, et le bistro, est ouvert tous les jours. Les bénévoles opèrent aussi une dynamique école de ski accréditée.