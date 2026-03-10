Jeux du Québec : Un record de médailles

La 60e édition de la finale des Jeux du Québec s’est déroulée du 27 février au 7 mars à Blainville. La délégation de Chaudière-Appalaches comptait notamment cinq Magnymontois, qui ont pris part aux compétitions de hockey masculin, de patinage artistique et de badminton. La région en a profité pour battre son record de médailles établi en 2013, avec une récolte de 51.

Dans la catégorie juvénile dames C en patinage artistique, la Magnymontoise Élie Fortin-Martin a terminé sa compétition au 18e rang sur un total de 33 athlètes, grâce à une performance qui lui a valu 29,93 points. De son côté, l’équipe de patinage artistique de Chaudière-Appalaches a conclu la Finale des Jeux du Québec de Blainville 2026 au 10e rang des régions.

Deux athlètes en badminton

Lors de la finale de la catégorie féminine 16 ans et moins en double au badminton, les deux athlètes magnymontoises, Léa Caron et Marianne Beaumont, ont terminé la compétition au huitième rang sur 19 avec une récolte de 12,0 points. Cette catégorie a été remportée par la Rive-Sud avec 19,0 points. Par ailleurs, la formation composée des huit badistes de la délégation s’est inclinée en huitième de finale face à la Capitale-Nationale. Malgré cette défaite en ronde éliminatoire, l’équipe a conclu la compétition par équipe au 9e rang.

Deux Magnymontois au hockey

Par ailleurs, l’équipe masculine de hockey représentant la région aux Jeux du Québec à Blainville s’est inclinée lors de ses deux premiers matchs par les marques de 9-2 contre Laval et de 4-3 contre le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Chaudière-Appalaches a finalement remporté son dernier match pour l’obtention de la 17e place au compte de 3-2 contre l’Est-du-Québec (EDQ). Deux Magnymontois faisaient partie de cette formation, soit Alexis Fiset et Félix Laurendeau.

Le tableau des médailles