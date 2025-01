Un sport venu tout droit du Venezuela offert dans la région

À l’aide d’haltères et d’un simple tapis, les participants doivent faire des mouvements réalisés dans les sports de combat. C’est-à-dire, des uppercuts , des jabs, mais sans réellement se battre contre les autres participants. L’activité se veut être très physique et chacun font ces mouvements dans le vide pour développer le cardio.

Un sport méconnu dans la région

La professeure de cours de Fit Combat pour le groupe Gym Facteur 23 de Lévis, Paula Gomez ajoute que ce type d’entraînement est très peu connu des Magnymontois et ça se reflète du côté des inscriptions. « En Colombie et au Venezuela, c’est très connu, mais ce n’est pas la même réalité ici. Chaque session, il y a de plus en plus d’inscriptions, mais comme ce n’est pas une activité qui est connu ici, c’est un peu plus difficile. Je réalise des vidéos explicatives et des leçons en faisant des démonstrations pour montrer aux gens qu’est-ce que le Fit Combat. » Dans le groupe de Montmagny, dix personnes prennent part aux cours de Fit Combat, dirigés par Paula Andréa Gomez.