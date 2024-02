Une 4e place pour nos canotiers

Œuvrant dans de superbes conditions, l’équipe de canot à glace OK Pneus Montmagny, Croisières AML/Lachance, Daniel Lachance Pharmacien, a pris la 4e place lors de sa 2e course de la saison, celle de L’Isle-aux-Coudres.Septième au départ en file, les canotiers se sont aussitôt groupés en un peloton qui a été maintenu tout au long de la course. Lors de l’aller, les participants ont décidé de longer l’île pour éviter de ramer contre le courant, ce qui s’est avéré payant puisque cette stratégie leur a permis de dépasser deux équipes. Arrivés 5e au Quai de

St-Joseph et après avoir récupéré le sac postal, ils ont rebroussé chemin vers l’île. Arrivés à la bouée, ils ont dépassé l’équipe de 4e position en évitant la slush, préférant aller plus vite dans l’eau. (LOB)