Une avalanche d’honneurs déferle sur l’Everest

Grand honneur s’il en fût un, l’équipe de Pierre Bouffard a récolté pour une 2e fois déjà en six ans le Trophée Gilles-Houle remis à « L’administration de l’année », à la grande satisfaction de la délégation sudcôtoise présente au Gala.

De plus, Simon Labrecque a été doublement décoré, recevant les distinctions de « Entraîneur-chef de l’année » et de « Directeur gérant de l’année ». Ces trois honneurs couronnaient ainsi la meilleure année de l’histoire de cette jeune concession, autant sur la glace que sur le plan des opérations et des finances.

Luc Carbonneau a reçu le Trophée Michèle Lapointe pour son travail de « Relationniste-communications de l’année » tandis qu’Émilie Hamel mettait la main sur le titre de « Thérapeute-soigneur (e) de l’année ». Myriam Poulin a aussi été finaliste pour « Hommage aux bénévoles de la saison 2023-2024 »