Une compétition amicale de planches et trottinettes

Le Skate & Scoot Challenge sera de retour pour une deuxième édition au Skatepark de Montmagny le 6 septembre prochain à 11 h. L’an dernier, cette compétition amicale organisée par la CDC ICI Montmagny-L’Islet en collaboration avec d’autres organismes avait rassemblé une quarantaine de participants ainsi qu’une centaine de spectateurs. Les amateurs de planches à roulettes ou de trottinettes sont invités à montrer leurs prouesses.

L’activité prend de l’ampleur comparativement à l’an dernier, car en plus des prix de présence, les organisateurs ont prévu la tenue d’un spectacle de musique rock, un kiosque de coupes de cheveux et de barbes gratuites ainsi que la présence de boutiques éphémères.

Des prêts d’équipement seront disponibles pour ceux et celles qui n’ont pas de casque, de skate ou de trottinette. L’activité est remise au lendemain en cas de pluie.